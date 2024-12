União de Santarém apresenta mascotes na festa de Natal

Um touro e uma égua são as mascotes da União de Santarém. Os nomes serão escolhidos pelos sócios.

A União Desportiva de Santarém apresentou as suas mascotes, representando um touro e uma égua, na noite de sexta-feira, 6 de Dezembro, durante o habitual jantar de Natal promovido pelo clube presidido por Pedro Patrício. O dirigente disse que agora serão os sócios a escolher os nomes e a baptizarem as figuras.

A festa de Natal reuniu a família UDS, numa noite onde ficou bem vincado o espírito, paixão, união e história que existe no clube. Entre as individualidades presentes estiveram o presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, o presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte, o presidente do Conselho de Administração da Viver Santarém, Carlos Coutinho, e o director da Federação Portuguesa de Futebol, Rui Manhoso.