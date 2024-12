Vitória de Santarém elimina Belenenses e segue na Taça de Portugal de futsal feminino

As escalabitanas fazem história ao baterem a equipa do Belenenses em Lisboa e atingem os 16 avos da Taça de Portugal de Futsal.

A equipa de seniores femininos do Vitória de Santarém eliminou a sua congénere do Clube de Futebol “Os Belenenses” da Taça de Portugal de Futsal Feminino Placard, ao vencerem por 2-1 no Pavilhão Acácio Rosa, em Lisboa. Com essa proeza, as escalabitanas garantiram o apuramento para os 16 avos de final da competição. Catarina Menino e Andreia Neves fizeram os golos do Vitória de Santarém, que esteve a vencer por 2-0 e conseguiu conter a reacção das lisboetas e passar a eliminatória.

Na taça distrital de futsal, a equipa sénior masculina do Vitória de Santarém, garantiu vantagem confortável na primeira mão dos quartos-de-final da competição, ao golear no reduto do Futalmeirim por 7-2. Quem tem já o apuramento assegurado para a próxima eliminatória das respectivas taças distritais são os escalões de juvenis e juniores masculinos do Vitória, que eliminaram, o Futalmeirim e o CD Os Patos, respectivamente.