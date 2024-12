Viver Santarém assina protocolo com o Sporting para natação e polo aquático

Cooperação entre a empresa municipal Viver Santarém e o Sporting Clube de Portugal visa o desenvolvimento desportivo e a formação de jovens do concelho de Santarém nas modalidades de natação e polo aquático.

A empresa municipal Viver Santarém assinou no dia 5 de Dezembro um protocolo com o Sporting Clube de Portugal (SCP) destinado a promover o desenvolvimento desportivo e a formação de jovens do concelho de Santarém nas modalidades de natação e polo aquático. Segundo a Viver Santarém, trata-se de um protocolo inédito, porque é o primeiro que a Natação do Sporting realiza com uma outra entidade externa ao clube.

A parceria pretende fortalecer a escola de actividades aquáticas da Viver Santarém e desenvolver o nível competitivo e técnico dos seus atletas nas modalidades de natação pura e polo aquático. Entre as principais áreas de cooperação previstas estão a organização de competições de natação para atletas não federados; participação de atletas do SCP em competições em representação da Viver Santarém; estágios e treinos conjuntos entre as duas entidades; formação de treinadores.

“Esta será uma parceria que muito contribuirá para reforçar o estatuto da Viver Santarém como entidade de referência no desporto regional, beneficiando do apoio de uma das maiores instituições desportivas do país, com um historial reconhecido no desenvolvimento de atletas de alto rendimento”, refere a Viver Santarém em comunicado.

Na cerimónia de assinatura do protocolo estiveram presentes Frederico Varandas, presidente do Sporting Clube de Portugal, João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém, Carlos Coutinho, presidente do Conselho de Administração da Viver Santarém, Cristina Ávila, vogal do Conselho de Administração da Viver Santarém, Nuno Gomes, vogal do Conselho de Administração da Viver Santarém, Carlos Cruchinho, director de Natação do Sporting Clube Portugal, e José Carlos Reis, director técnico e operacional das modalidades do Sporting .