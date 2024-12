Coruche promove o montado e a cortiça em congresso mundial de turismo

Coruche participou no I Congresso Mundial de Turismo do Interior, realizado em Cáceres, Espanha, onde destacou o montado de sobro e a cortiça como pilares do turismo sustentável e da valorização territorial.

A riqueza natural e cultural de Coruche esteve em evidência no I Congresso Mundial de Turismo do Interior, que reuniu em Cáceres, Espanha, especialistas e agentes do sector para debater o futuro do turismo nas regiões interiores. Enquanto capital mundial da cortiça e líder da Estratégia de Eficiência Coletiva Provere Montado de Sobro e Cortiça, Coruche apresentou-se como exemplo de desenvolvimento sustentável baseado no aproveitamento de recursos endógenos. No stand do município, os visitantes tiveram a oportunidade de descobrir o montado de sobro como um ecossistema único, explorar as experiências de turismo rural e cultural disponíveis no concelho e conhecer a excelência da cortiça, símbolo da identidade regional.

O evento, que contou com representantes de vários países, foi uma oportunidade para partilhar estratégias e reforçar redes de cooperação entre territórios do interior, com o objectivo de promover um turismo mais equilibrado e sustentável. Coruche aproveitou o palco internacional para consolidar a sua posição como destino de referência no turismo ligado à natureza, à cultura e aos produtos locais.