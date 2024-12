Semana do livro na Escola Profissional Gustave Eiffel do Entroncamento

A Escola Profissional Gustave Eiffel do Entroncamento promove, entre os dias 11 e 18 de Dezembro, a Semana do livro e das expressões literárias. O objectivo é celebrar o livro, a leitura, a escrita e as artes cénicas. O principal destaque do programa é o Sarau Literário (E)ternos livros, que decorre no dia 17 de Dezembro, pelas 15h00, com a apresentação de poemas encenados pelos alunos do Clube de Leitura e o espectáculo teatral “A Minha Solidão Devia ter Asas”, encenado pelo grupo Andante – Associação Artística.

“A epidemia do século, a solidão, principalmente entre os jovens, está a matar-nos. Na era das autoestradas da comunicação, encontramo-nos cada vez mais sós. Os livros, os poemas, as histórias, o pensamento, as ideias, as palavras escritas estabelecem comunicação a um nível profundo, ajudando-nos a compreender melhor o mundo que nos rodeia, a relacionarmo-nos uns com os outros e a dar voz a sentimentos e pulsões que não conseguimos entender”, pode ler-se na sinopse do espectáculo.

A feira do livro funciona das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 em dias úteis, estando nos dias 11 e 18 com horário alargado das 18h00 às 21h00.