A proximidade entre as pessoas

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

“O que guardo de memória de todas as galas que já assisti é a grande proximidade que se gera entre as pessoas, o que é muito interessante porque é mesmo uma gala que mistura o sucesso, que é sempre muito racional, com uma emoção grande. Penso que há, verdadeiramente, um clima de amizade entre todos, e isso é muito giro isso”.