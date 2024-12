Chefs de Cá no Mercado Municipal de Tomar

Escola Profissional de Tomar brindou os presentes com saborosas receitas de marmelo e romã.

A iniciativa Chefs de Cá regressou ao Mercado Municipal de Tomar para a sua 2ª edição (2024/2025). Com o objectivo de dinamizar o mercado e promover os cursos profissionais de culinária e restauração da Escola Profissional de Tomar (EPT), todos os meses há uma sessão temática em que se irá confeccionar um prato ou doce no mercado. As próximas sessões decorrem nos dias 19 de Dezembro, 23 de Janeiro, 27 de Fevereiro, 20 de Março, 10 de Abril e 8 de Maio.

Na primeira sessão desta edição, a EPT brindou os presentes com saborosas receitas de marmelo e romã: folhados de marmelo e queijo filadélfia, frango com puré de marmelo, romã e crumble de marmelo à EPT e pudim de marmelo.