Conhecer melhor as potencialidades da região

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

“É uma cerimónia sempre interessante porque dá para conhecer muitas das potencialidades económicas que temos no nosso distrito. Nós que estamos um pouco mais a Norte, por vezes nem nos apercebemos daquilo que também existe aqui, mais a Sul do distrito. Obviamente que é sempre um prazer estar aqui e participar. É gratificante tomar conhecimento deste grande potencial económico que existe no distrito de Santarém e que por vezes não é suficientemente valorizado”.