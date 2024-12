Empresas são essenciais para desenvolvimento do território

“Devemos enaltecer as empresas que são essenciais para o território e O MIRANTE faz isso muito bem há vários anos. É um momento único na região e uma forma positiva de assinalar a importância das empresas e empresários e que mobilizam a nossa comunidade. Este é um momento de festa e de enaltecer todos aqueles que se esforçam ao longo do ano do ponto de vista privado e empresarial para desenvolver os territórios da nossa região. As empresas são essenciais para a autarquia de Santarém. Estamos a viver um momento histórico com 411 milhões de euros de investimento privado em curso e é uma forma de agradecer, com esta iniciativa, a dedicação e o empenho daqueles que arriscam as suas vidas pessoais para contribuir para o desenvolvimento dos territórios”.