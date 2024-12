Importância de estar ao lado dos empresários

“Tenho tido o privilégio de acompanhar a entrega dos galardões nos últimos 12 anos e acompanhar o dinamismo de que O MIRANTE é indutor, numa região em que a actividade económica é tão efervescente e onde há tanta iniciativa privada e um desenvolvimento económico relevante. As memórias que mais retenho, as mais marcantes, é que O MIRANTE em conjunto com o tecido empresarial e com estes empreendedores tem sabido renovar esta iniciativa tornando-a sempre muito apelativa e uma referência a nível regional e nacional naquilo que são as boas práticas de saber promover, implementar e estar ao lado dos empresários o que é tão importante para o funcionamento do país”.