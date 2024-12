Ribatejo tem empresas de grande nível

“Esta entrega de prémios reflecte que no Ribatejo temos empresas que se destacam a nível regional e nacional. No que diz respeito a Almeirim, a empresa Teletejo e a Adega Cooperativa de Almeirim foram premiadas e são essas memórias que me vão marcando ao longo destes anos. É uma forma de premiar e publicitar o que de bom que se faz no distrito”.