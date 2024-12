Câmara de Tomar passa a ter mão na gestão Mata dos Sete Montes

A Câmara Municipal de Tomar aprovou um protocolo de co-gestão da Mata Nacional dos Sete Montes, a estabelecer com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). Com este protocolo a Câmara de Tomar passa a gerir essa emblemática zona verde localizada na cidade, em parceria com o ICNF. A oposição disse não estar muito esclarecida sobre os compromissos do ICNF no protocolo, assumido, no entanto, existir uma grande expectativa sobre a forma como a câmara vai agir na gestão desse emblemático espaço.

O vereador Hélder Henriques (PS) explicou que o ICNF entregou a gestão da mata à Câmara de Tomar, com todos os encargos decorrentes da gestão por conta do município, ficando apenas o ICNF com a responsabilidade de um funcionário que está afecto ao instituto e com 60 dias de trabalho dos sapadores florestais. A vereadora do PSD, Lurdes Fernandes, referiu que a informação que consta nos documentos relativos à proposta final de protocolo são pouco claros e explícitos no que diz respeito aos compromissos do ICNF. A autarca disse ainda que há uma grande expectativa por parte das pessoas em saber como é que a câmara vai agir, agora que já pode intervir na mata.

Hélder Henriques informou que numa fase inicial vai ser necessário gastar 100 mil euros, segundo um estudo efectuado, para que se crie condições para se poder começar a trabalhar na mata, sendo que depois disso será mais “fácil e menos oneroso” os encargos com a manutenção do espaço.