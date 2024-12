João Pereira Moura eleito presidente da JSD de Benavente

João Pereira Moura foi eleito presidente da Comissão Política Concelhia de Benavente da Juventude Social Democrata (JSD). Mariana Valério e Alcina Patrocínio foram eleitas vice-presidentes e Máximo Yaremchuk é agora o secretário-geral. A mesa do plenário é presidida por Filipe Estrada e conta com António Barrão como vice-presidente e Filipa Rodrigues como secretária.

A nova estrutura afirma estar comprometida com os valores da liberdade, justiça e solidariedade, acreditando no poder da juventude para transformar ideias em acções. Compromete-se a criar um impacto positivo na comunidade, promover o envolvimento cívico e trabalhar por um futuro melhor para todos os jovens de Benavente.