José Fernando Martins é o candidato do PS à Câmara de Mação

O presidente da União de Freguesias de Mação, Penhascoso e Aboboreira, José Fernando Martins, vai ser o cabeça-de-lista do Partido Socialista à Câmara Municipal de Mação nas eleições autárquicas de 2025. O autarca do PS vai tentar conquistar um município que tem sido governado pelo PSD desde que há poder local democrático. O actual presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela (PSD), está a cumprir o seu terceiro mandato e não se pode recandidatar ao cargo. O executivo camarário é actualmente composto por quatro eleitos do PSD e um do PS. José Fernando Martins já tinha sido candidato à presidência da Câmara de Mação em 2005, numa altura em que liderava a Junta de Freguesia de Aboboreira, tendo perdido as eleições para o social-democrata Saldanha Rocha.