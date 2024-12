Oposição volta a criticar preparação das reuniões camarárias no Entroncamento



O vereador da Câmara do Entroncamento Rui Madeira (PSD) voltou a criticar a preparação das reuniões do executivo, por parte da maioria socialista. As principais razões apontadas foram a falta de informações e de documentação de suporte em alguns dos pontos da ordem de trabalhos. “Não há reunião que não haja problemas com os pontos presentes na ordem de trabalhos. Continuamos a ser confrontados com um amadorismo gritante na forma como as reuniões são preparadas e conduzidas e não se percebe porquê. O executivo socialista devia mostrar mais respeito ao restante executivo municipal, com outro tipo de dedicação e tempo à preparação das reuniões”, afirmou Rui Madeira, referindo-se à falta de informações explícitas sobre o ponto de preparação e submissão de candidaturas para espaços de cowork no concelho.

Durante a intervenção, o vereador aproveitou ainda para fazer um protesto, após ter sido impedido de falar. O vereador pretendia intervir sobre a medida de aprovação das candidaturas para espaços de cowork, mas foi impedido pelo presidente Jorge Faria. “É uma atitude recorrente contra as regras democráticas e as boas práticas e de educação que devem presidir a todos os elementos do executivo”, atirou Rui Madeira.