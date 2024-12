Canto Firme vive momentos difíceis e pede ajuda à Câmara de Tomar

Associação de cultura Canto Firme está a atravessar uma situação complexa. O apoio do município de Tomar visa garantir a continuidade do ensino artístico na colectividade.

O executivo da Câmara de Tomar aprovou um apoio extraordinário de 11 mil euros à Canto Firme de Tomar – Associação de Cultura. A vice-presidente do município, Filipa Fernandes (PS), explicou na reunião de câmara de 9 de Dezembro que o apoio extraordinário atende à “situação complexa que a associação relata”. A autarca explicou que o apoio será para garantir a continuidade do ensino artístico na associação. “É um apoio muito importante para os jovens e para as famílias de Tomar”, sublinhou.

Os vereadores do PSD, Lurdes Fernandes e Tiago Carrão, corroboraram a importância da Canto Firme, mas lamentaram não existir um plano com perspectivas para o futuro da colectividade. “É importante até para o município saber em que outras áreas pode colaborar ou interagir em termos de parcerias”, disse Lurdes Fernandes. Tiago Carrão também lamentou a falta de informações relativamente ao estado actual da Canto Firme: “Nós não temos noção da complexidade do problema, sabemos que a Canto Firme este ano não está a participar nas Actividades de Enriquecimento Curricular”, referiu o vereador do PSD.

Na resposta, Filipa Fernandes garantiu que o município esteve reunido com a associação e que foi nesse âmbito que decidiu avançar com o apoio extraordinário. Sobre a participação nas Actividades de Enriquecimento Curricular, a autarca informou que foi decisão da colectividade não participar este ano lectivo, visto que não tinham condições a nível de funcionários para assumir essa responsabilidade.