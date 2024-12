Dor e consternação pela morte de Carlos Tomé num despiste de mota em Almeirim

Carlos Tomé tinha 38 anos e era uma figura da terra. Agricultor, era apaixonado pelos desportos motorizados. Acidente ocorreu em Paços dos Negros.

A morte repentina de Carlos Tomé tem gerado uma onda de consternação na comunidade de Paços dos Negros e em todo o concelho de Almeirim. As redes sociais têm sido inundadas de palavras de afecto e apreço pelo jovem agricultor que perdeu a vida num despiste de mota na sexta-feira à noite, 6 de Dezembro, na freguesia onde residia.

“Uma pessoa espectacular, que estava sempre pronto a ajudar toda a gente, que às vezes ficava mal para os outros estarem bem, sempre com um sorriso na cara. Foste-te embora cedo meu amigo, mas ficaram sempre as memórias e são mesmo muitas”, lê-se num dos comentários. “Somos gratos por viver nesta aldeia, ainda mais gratos por sermos desta geração que nunca se desligou (…) Carlos Tomé era esta ligação viva, em tudo e com todos. Amigo companheiro, sorriso aberto, abraço afável, sempre, mas sempre pronto a ajudar”, lê-se noutro comentário.

Carlos Tomé tinha 38 anos e era um agricultor que se dedicava à produção de frutas e hortícolas. Era também um amante dos desportos motorizados, sobretudo de Todo-o-Terreno. Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo, o alerta para o acidente chegou às autoridades às 21h08, tendo acorrido ao local, em Paço dos Negros, na freguesia de Fazendas de Almeirim, meios dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica e Guarda Nacional Republicana (GNR). “O óbito foi declarado no local pelo médico da VMER [viatura médica de emergência e reanimação]”, adiantou a mesma fonte.