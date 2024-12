Encontrada com sinais de hipotermia cabeleireira dada como desaparecida em Martinchel

Mulher foi encontrada com vida, pelas autoridades, perto de Martinchel e encaminhada para o Hospital de Abrantes.

A mulher de 58 anos que foi dada como desaparecida na manhã de 4 de Dezembro, foi encontrada com vida ao final da tarde do dia seguinte, tendo sido transportada ao Hospital de Abrantes por apresentar sinais de hipotermia. A cabeleireira de profissão foi encontrada pelas autoridades, que estavam desde o alerta para o seu desaparecimento a encetar buscas com recurso a drone e equipas cinotécnicas, na zona de Martinchel, no concelho de Abrantes.

As operações de busca chegaram a envolver cerca de 30 elementos da Guarda Nacional Republicana. O carro da mulher, recorde-se, já tinha sido encontrado na mesma zona. A família tinha lançado vários apelos nas redes sociais numa tentativa de obterem informações sobre o paradeiro da mulher que, alegadamente, tinha saído de casa para ir para o trabalho.



Contactos prevenção do suicídio

SOS Voz Amiga, das 16h00 às 24h00: 213 544 545 / 912 802 669 / 963 524 660 / 800 209 899 (21h00-24h00, linha verde gratuita); Conversa Amiga, das 15h00 às 22h00: 808 237 327 / 210 027 159; Vozes Amigas de Esperança de Portugal, das 16h00 às 22h00: 222 080 707.