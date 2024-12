Fazem-se passar por representantes da ONU para burlar idosos no Entroncamento

Dois homens têm-se feito passar por representantes da Organização das Nações Unidas (ONU) para conseguirem entrar em casas no Entroncamento e extorquir dinheiro através de um falso peditório, tendo principalmente como alvos pessoas idosas. O caso foi denunciado pelo vereador Rui Gonçalves (PSD) na última reunião de câmara do Entroncamento, aludindo a relatos de munícipes sobre a tentativa de burla.

O vereador apela para que não se abra a porta, uma vez que já foi confirmado junto da ONU não haver qualquer peditório a decorrer no concelho. Rui Gonçalves afirma tratar-se de uma fraude, aconselhando os moradores a não abrir a porta e conseguir ganhar algum tempo, para chamar as autoridades, mantendo os burlões no local.