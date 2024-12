Ficou deserto o concurso para requalificar edifício devoluto em Torres Novas

Não houve empresas interessadas na execução da empreitada de reabilitação de um edifício devoluto sito na Travessa de Santiago, em Torres Novas. A intervenção está enquadrada na Estratégia Local de Habitação (ELH) para o concelho e tinha um valor base de 160 mil euros (mais IVA). Face ao desfecho, a Câmara de Torres Novas abriu novo concurso público por um valor superior, de 191 mil euros (mais IVA), financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Com um prazo de execução de 365 dias, visa a recuperação de um imóvel com uma área de 64 m2, na qual será proposto um edifício habitacional unifamiliar de tipologia T3, constituído por dois pisos acima do solo, sendo o piso térreo composto pelos espaços de cariz social e o piso um pelos espaços privados, sendo orientado para um segmento de arrendamento a custos controlados e acessíveis.

O financiamento não reembolsável do PRR tem como principal objectivo aumentar a oferta de habitação social, tendo sido estabelecida a meta final de entrega até ao segundo trimestre de 2026, de uma habitação digna e adequada a pelo menos 26 mil agregados sinalizados pelos municípios por se encontrarem em situação habitacional indigna.