Grupo Motard Família D’Estrada vai ter nova sede no próximo ano

O Grupo Motard Família D’Estrada prepara-se para construir a sua nova sede no Porto Alto, num terreno cedido pela Câmara de Benavente. O investimento ronda os 35 mil euros e as obras devem arrancar em Janeiro.

O Grupo Motard Família D’Estrada, criado em 2021, vai finalmente ter um espaço próprio para acolher os seus sócios e simpatizantes. José Simãozinho, um dos fundadores da colectividade, revelou a O MIRANTE que a Câmara de Benavente cedeu um terreno para a construção da sede, cujas obras começam em Janeiro do próximo ano. “Estamos a prever investir entre 30 a 35 mil euros na construção deste espaço, que será um ponto de encontro e de convívio para todos os membros do grupo”, referiu o responsável.

Com associados oriundos de locais como Setúbal, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Cartaxo e Vendas Novas, o grupo tem vindo a crescer desde a sua fundação. Dezenas de motards vestidos de Pais e Mães Natal percorreram, no dia 1 de Dezembro, quatro concelhos da região no 2.º Passeio de Pais & Mães Natal, promovido pelo Grupo Motard Família D’Estrada.

O evento, que encerrou a temporada de 2024 do grupo, reuniu dezenas de motards vestidos a rigor para um percurso de cerca de 150 quilómetros que passou pelos concelhos de Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim e Coruche. A concentração teve lugar junto ao Centro Social do Porto Alto, de onde os participantes partiram para um dia marcado pela confraternização.