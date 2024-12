Jantar solidário para ajudar famílias carenciadas de Samora Correia

A iniciativa de empresários permitiu angariar cerca de dois mil euros para a Associação Social Amigos de Samora Correia, que presta apoio a dezenas de famílias carenciadas.

Sete dezenas de beneméritos participaram num jantar solidário realizado num complexo turístico em Santo Estêvão, concelho de Benavente. A iniciativa, promovida por empresários locais, angariou cerca de dois mil euros para a Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC), destinando-se a apoiar famílias em situação de vulnerabilidade. A receita será utilizada para adquirir alimentos, medicamentos, roupas, móveis e brinquedos, contribuindo para os cabazes de Natal e outras necessidades urgentes.

O evento contou com a presença de empresários, autarcas, dirigentes de instituições e órgãos sociais da ASASC, num ambiente marcado pelo glamour e pela partilha, abrilhantado pela música do saxofonista Paulo Valente. “Estou muito feliz por ter ajudado desta forma uma associação que merece”, referiu Gelu Sippos, anfitrião do evento. Natural da Roménia, Gelu vive em Portugal há duas décadas, onde chegou para trabalhar como pasteleiro em Samora Correia. Actualmente, é responsável do programa de formação Erasmus na área da pastelaria, proprietário de várias pastelarias e de um resort com alojamento e organização de eventos.

A direcção da ASASC homenageou Gelu Sippos e todos os participantes pelo apoio à causa, destacando o impacto positivo da iniciativa. Com cerca de 10 anos de existência, a ASASC, que tem cerca de mil associados, é uma associação sem fins lucrativos que apoia dezenas de famílias, promovendo integração social, jurídica e psicológica, especialmente entre migrantes.