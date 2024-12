João Moutão reeleito presidente do Politécnico de Santarém

Liderando uma lista única, João Moutão foi reconduzido como presidente do Instituto Politécnico de Santarém por mais quatro anos.

O presidente do Instituto Politécnico de Santarém, João Moutão, foi reeleito para um segundo mandato de quatro anos, tendo sido o único candidato ao acto eleitoral que decorreu no dia 2 de Dezembro, data em que os membros do Conselho Geral da instituição foram chamados a votar. João Moutão recebeu 18 votos a favor e houve ainda dois votos em branco.

“Acredito que o trabalho realizado nos últimos anos tem contribuído significativamente para o desenvolvimento e a valorização do IPSantarém. Por essa razão, sinto que tenho a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho realizado e de consolidar as mudanças operadas, impulsionando o IPSantarém para novos patamares”, tinha dito João Moutão em entrevista ao nosso jornal, destacando a pacificação do IPSantarém como um dos pontos altos do seu mandato.

O presidente do IPSantarém confessava a sua “enorme satisfação” por terem conseguido recuperar a credibilidade e autoestima institucional, compromissos que assumiu na sua candidatura há 4 anos. “Hoje, por mérito próprio, o Instituto Politécnico de Santarém é uma instituição reconhecida e respeitada, que orgulha todos os que aqui trabalham diariamente e, arrisco-me a dizer, todos os que vivem e gostam desta região”, dizia.

João Moutão, 47 anos, foi professor e director da Escola Superior de Desporto de Rio Maior antes de chegar à liderança do IPSantarém, que vivia um período de turbulência interna há já alguns anos. É licenciado em Ciências do Desporto e Educação, tem um mestrado em Psicologia do Desporto e é doutorado em Ciências do Desporto.

Na reunião do executivo da Câmara de Santarém realizada na tarde de segunda-feira, 9 de Dezembro, o presidente João Leite e vários vereadores congratularam-se pela reeleição de João Moutão, formulando votos de um bom mandato.