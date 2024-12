Norte Jacinto já não é provedor

Na notícia publicada com o título “Misericórdia de Benavente antecipa solução para garantir estabilidade financeira”, publicada na edição de 28 de Novembro, foi referido que Joaquim Norte Jacinto desempenha o cargo de provedor na instituição, o que sucedeu até este ano e cuja mensagem como provedor ainda permanece no site oficial da instituição. Na verdade, Norte Jacinto desempenha actualmente o cargo de presidente da mesa da assembleia geral da Santa Casa da Misericórdia de Benavente e o provedor é Domingos Santos. Pelo lapso as nossas desculpas ao visado e aos leitores.