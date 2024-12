Rendas do mercado de Alhandra aumentam em 2025

As rendas pagas pelos nove comerciantes do Mercado Municipal de Alhandra vão aumentar 1,02% no próximo ano, em linha com a inflação prevista pelo Instituto Nacional de Estatística. A proposta de aumento das rendas do mercado foi aprovada por unanimidade em reunião da Câmara de Vila Franca de Xira e vão variar entre os 47,41€ e os 85,34€. No mercado existe uma barbearia, duas floristas, um snack-bar, dois talhos, uma perfumaria e cosmética e dois minimercados.