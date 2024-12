Renovado mercado de Santarém reabriu por um dia

O renovado Mercado Municipal de Santarém reabriu no sábado, 7 de Dezembro, para um evento que pretendeu dar a conhecer a intervenção ali realizada e também promover os vinhos da região, o artesanato e outros produtos locais. Centenas de pessoas passaram pelo espaço. No próximo sábado, 14 de Dezembro, há mais um evento no emblemático recinto. O presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, expressou a sua satisfação com a adesão da população e reiterou a intenção de proceder à reabertura definitiva do mercado nas próximas festas da cidade, em Março.