Santarém investe 400 mil euros na programação de Natal

A Câmara de Santarém vai investir cerca de 400 mil euros na iluminação e programação de Natal deste ano, na expectativa de dinamizar a economia local. “É um investimento que tem o seu retorno. Os hotéis, as lojas, o comércio, os serviços, os restaurantes beneficiam com esta dinâmica. Fizemos esse esforço colectivo de pôr o concelho bem iluminado, de abrirmos o Jardim e o Reino de Natal e vamos ter muitos momentos de animação até ao dia 25 de Dezembro”, disse à Lusa o presidente da autarquia João Leite (PSD).

Afirmando que se trata de um “investimento estratégico”, o autarca referiu “que há muitas pessoas que procuram Santarém durante este mês para poder desfrutar das várias ofertas que o Reino do Natal proporciona”. Segundo o presidente da câmara, o evento procura “dar vida ao centro histórico” através de um conjunto de actividades realizadas em várias praças da cidade. No Largo Padre Chiquito foi montado o “Maior Presépio do Ribatejo”, constituído por 600 figuras feitas manualmente, bem como a Casa do Pai Natal, que estará aberta todos os dias para receber as crianças.

O Largo Visconde Serra do Pilar é um espaço “de diversão” com um carrossel ‘vintage’ para os mais pequenos, ao passo que a Praça Sá da Bandeira terá luzes de Natal, um tradicional Presépio e um túnel mágico de luzes. Uma das novidades deste ano são 20 estátuas vivas de Natal que serão exibidas no Centro Histórico nos dias 13, 14 e 15 de Dezembro. Já o Jardim da Liberdade, que “será o coração das festividades”, conta com um tradicional Mercadinho de Natal, várias opções de ‘street food’ e uma variedade de divertimentos, como uma pista de gelo, uma rampa gigante, um carrossel, uma mini-roda e um comboio.