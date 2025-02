Ginásio Municipal de Constância celebra aniversário com actividades gratuitas

O Ginásio Municipal de Constância está a celebrar o seu 23º aniversário, disponibilizando entre 2 e 21 de Dezembro actividades gratuita

O Ginásio Municipal de Constância está a celebrar o seu 23º aniversário, disponibilizando entre 2 e 21 de Dezembro actividades gratuitas aos utentes e a todos os que se queiram associar ao evento. A Semana Aberta tem lugar de 2 a 7 de Dezembro (com aulas de grupo e sala de exercício), com uma aula aberta de Krav Maga, o Calendário do Advento, a iniciativa «Treina os teus Treinadores» e um Workshop de Nutrição. As actividades são gratuitas mas carecem de inscrição obrigatória para os não utentes e marcação obrigatória para os utentes (na APP Constância Ativa).