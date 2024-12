Concerto solidário angaria 240 kg de alimentos na Póvoa de Santa Iria

O “Concerto Solidário: O Primeiro Natal”, organizado pela delegação da Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência (ADRA) da Póvoa de Santa Iria, resultou na angariação de 240 kg de alimentos e aproximadamente 681 euros. O evento decorreu na Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense (SFRA) e reuniu a comunidade num espectáculo que combinou música, narração e encenação para celebrar a mensagem do Natal.

A história do nascimento e vida de Jesus serviu de fio condutor para o espectáculo, sendo narrada pela voz de Ezequiel Duarte. A narração, que guiou os diferentes momentos do espectáculo, foi acompanhada por uma encenação cuidadosamente preparada por um conjunto de actores amadores, todos voluntários. A música desempenhou um papel central no concerto, com a apresentação de 12 músicas que complementaram a narração e a encenação.