Concerto solidário de Ano Novo em Santarém revisita temas de filmes musicais

Sofia Escobar e a Banda da Sociedade Filarmónica de Alcanede são os protagonistas do Concerto de Ano Novo – Uma tarde de Música e Solidariedade agendado para dia 11 de Janeiro de 2025, a partir das 18h00, no grande auditório do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA). Organizado pelo município e com cariz solidário de Santarém, o espectáculo oferece uma viagem pelos mais belos temas de peças e de filmes musicais, como Cats, Fantasma da Ópera, Feiticeiro de Oz, Evita, Les Miserables ou West Side Story.

Os bilhetes encontram-se à venda na plataforma online – BOL, nas lojas Worten e FNAC e no Teatro Sá da Bandeira de terça a sexta-feira, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00. A receita de bilheteira reverte a favor do Banco Alimentar contra a Fome de Santarém, Centro Educativo e de Solidariedade Social da Fonte Boa e Refood Santarém.

A soprano Sofia Escobar é uma cantora com carreira internacional, reconhecida por ser uma das melhores intérpretes de temas de teatro musical, tanto no Reino Unido, como em Espanha. Ao longo dos anos recebeu vários galardões pela qualidade das suas performances, como uma nomeação para o prémio ‘Laurence Olivier’, uma distinção entregue anualmente pela Society of London Theatre. Recebeu ainda o Prémio do Público da Broadway World Spain, em Espanha.