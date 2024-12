Exposição assinala 50 anos da Diocese de Santarém e 10 anos do Museu Diocesano

Exposição “Por Cristo, com Cristo, em Cristo – Diocese de Santarém: 50 anos de identidade e missão” vai percorrer vários concelhos da região ribatejana.

Por ocasião da comemoração dos 50 anos da criação da Diocese de Santarém, e encerrando a celebração do seu 10.º aniversário, o Museu Diocesano promove uma exposição temporária para dar a conhecer a matriz identitária deste território eclesiástico, dos fiéis e das comunidades onde se inserem, bem como das diversas dinâmicas pastorais, num exercício de comunhão enquanto momento de louvor e glorificação, refere a instituição em comunicado.

Organizada em sete núcleos distintos que cruzam informação textual, fotográfica, iconográfica e multimédia com objectos artísticos, documentais, devocionais e históricos, numa relação que pretende informar o visitante, através de um discurso acessível e didático, acerca do percurso de fé da Diocese e das suas comunidades, não esquecendo a forma como hoje cada cristão é chamado a fazer parte deste projecto, acrescenta a nota.

A exposição “Por Cristo, com Cristo, em Cristo – Diocese de Santarém: 50 anos de identidade e missão” estará patente ao público, no Museu Diocesano de Santarém, desde 8 de Dezembro até 5 de Janeiro de 2025, especialmente apoiada pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e pela Câmara Municipal de Santarém. Após esta data, tornar-se-á itinerante, e percorrerá, durante 2025, todos os 13 concelhos que constituem o território da Diocese de Santarém, com o apoio das respectivas câmaras municipais.

Em 2026, uma vez percorridos os concelhos de Cartaxo, Rio Maior, Alcanena, Chamusca, Entroncamento, Golegã, Salvaterra de Magos, Tomar, Alpiarça, Vila Nova da Barquinha, Almeirim e Torres Novas, a exposição jubilar regressará a Santarém para ser apresentada, pela última vez, de forma integral, com os seis núcleos fixos e os 13 núcleos correspondentes a cada concelho.