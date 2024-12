Exposição sobre Salgueiro Maia chega à Polónia

A exposição colectiva de artes plásticas ‘Caminhos de Salgueiro Maia’, com curadoria do artista escalabitano José Quaresma, está em exibição na cidade polaca de Lodz desde 3 de Dezembro e até ao final do ano, no espaço da Aula Gallery, Strzemiński Academy of Fine Arts.