Festival Bons Sons em Tomar vai ser bienal

O Bons Sons é organizado desde 2006 pelo Sport Clube Operário de Cem Soldos e manteve-se bienal até 2014, passando depois a realizar-se anualmente.

O festival Bons Sons, que decorre na aldeia de Cem Soldos, em Tomar, desde 2006, sob o mote “Vem viver a aldeia”, vai passar a ser bienal regressando em 2026 para a edição comemorativa dos 20 anos. “Após uma edição histórica, este ano, que inaugurou o largo e centro de Cem Soldos, com lotação esgotada, o Bons Sons regressa em 2026 - em data a anunciar - e passa a realizar-se de dois em dois anos”, anunciou o SCOCS - Sport Club Operário de Cem Soldos, entidade que organiza o evento dedicado à música portuguesa.

Em comunicado, o SCOCS indica que a decisão foi “colectiva”, no sentido de ter mais espaço e tempo para a consolidação de processos e das equipas voluntárias na aldeia e de tudo aquilo que um festival comunitário implica, apostando na longevidade e sustentabilidade. Esta decisão, segundo a nota, “pretende ao mesmo tempo a possibilidade de criação de outros projectos por parte do SCOCS trabalhando continuamente para uma aldeia cada vez mais coesa e resiliente”.

Citado na nota informativa, o director do Bons Sons, Miguel Atalaia, afirma que “o festival é um projecto cuidado com carinho, profissionalismo e dedicação, pelo esforço colectivo e singular de mobilização da comunidade e pela importância que tem para a aldeia, para a comunidade artística e, em especial, para a música portuguesa”. “Apostar na longevidade do Bons Sons e na sua sustentabilidade é acreditar na criação artística nacional, é acreditar nas pessoas com as quais temos partilhado a construção deste evento único no panorama actual, é acreditarmos na missão e visão que o Bons Sons transporta e sentirmos que continua e continuará a fazer sentido”, acrescentou. Miguel Atalaia disse ainda que “2024 foi um ano muito importante, em que o Bons Sons foi adaptado a um novo recinto, com boas condições de acolhimento para 33.500 visitantes que viveram a aldeia”.

Com o mote “Viver a Diversidade” nos 50 anos do 25 de Abril, o festival Bons Sons regressou em 2024, a Cem Soldos, no concelho de Tomar, depois de um ano de interregno devido a obras de requalificação urbana do Largo do Rossio, área habitualmente ocupada pelo festival, que surgiu nesta edição completamente renovado, com novos desafios e mais de 50 concertos. São os cerca de 700 habitantes que organizam e montam todos os anos o festival, ao longo do qual acolhem e servem os visitantes, numa “partilha que distingue o Bons Sons dos restantes festivais portugueses”, salientou Miguel Atalaia.