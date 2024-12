Filarmónica de Samora Correia encantou no Rossio

A Banda da Sociedade Filarmónica União Samorense encheu o Rossio Christmas Market de música e emoção, na tarde de domingo, 8 de Dezembro, que celebrou o espírito natalício com um toque de tradição filarmónica portuguesa. Com um reportório que atravessou gerações, a banda encantou o público com interpretações de clássicos de Natal e outras melodias emblemáticas.

O concerto, realizado no coração da capital, destacou-se pela energia e entusiasmo, provando que a música é, de facto, uma linguagem universal. A actuação, inserida na programação do mercado de Natal do Rossio, trouxe ainda mais vida ao espaço icónico de Lisboa, reunindo dezenas de visitantes e residentes num momento de partilha e celebração.