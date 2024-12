Maestro João Raquel encerra ciclo de sete anos na Filarmónica de Santo Estêvão

O maestro da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão nos últimos sete anos anunciou o fim do percurso à frente da banda, fechando um ciclo de crescimento e conquistas.

João Raquel, maestro da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão desde 2016, despediu-se sexta-feira, 13 de Dezembro, da sua função, concluindo um percurso que considera “histórico”. Em comunicado, o músico destaca o crescimento alcançado ao longo do seu mandato, com a banda a duplicar o número de elementos e a evoluir em qualidade.

“Trouxemos ao concelho de Benavente músicos, maestros, compositores, bandas e coros, nacionais e internacionais! Fomos ao estrangeiro pela primeira vez, participámos em concursos, ganhámos prémios, fizemos muitos jovens músicos crescer, gravámos um CD e fomos Personalidade do Ano para o jornal O MIRANTE”, recorda o maestro, evidenciando o impacto do trabalho desenvolvido.

João Raquel sublinha que a decisão de encerrar este ciclo foi tomada de forma tranquila e sem desavenças. “Saio de cabeça erguida e consciência totalmente tranquila, a bem com toda a gente e, principalmente, comigo próprio”, afirma. O maestro aproveitou ainda para agradecer aos músicos, directores, professores e pais que estiveram ao seu lado durante o percurso. “Construímos algo inesquecível”, concluiu.

João Raquel nasceu em Benavente em 1977. Aos oito anos iniciou os seus estudos musicais na Sociedade Filarmónica Benaventense como trompetista.