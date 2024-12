Santarém vai receber maior evento de cultura popular japonesa em Portugal

O IBERANIME, o maior evento de cultura popular japonesa em Portugal, vai ter uma nova “casa” na próxima edição, que decorrerá nos dias 17 e 18 de Maio de 2025. A iniciativa vai mudar-se da FIL, em Lisboa, para Santarém, para o CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas. Segundo a organização, esta mudança reflecte o compromisso da organização de proporcionar uma experiência maior e melhor aos visitantes. O CNEMA permite ao evento crescer com mais 10 mil metros quadrados, com infraestruturas e espaço exterior que permitem incluir novas áreas temáticas e actividades, além de também oferecer maior conforto para os visitantes. O IBERANIME vai ter à disposição três pavilhões, uma sala de claustros, dois auditórios, uma sala de oficinas, espaço exterior e estacionamento gratuito.

De forma a minimizar possíveis constrangimentos aos visitantes da próxima edição, a organização já está a trabalhar num plano robusto de transportes que facilitará a deslocação dos participantes a partir de Lisboa, e dentro de Santarém, a preços mais acessíveis.

Experiência mais imersiva e muitas novidades

O evento de 2025 vai ser reforçado em termos de dimensão e de conteúdos, sendo o objectivo que a experiência seja mais imersiva e multissensorial. As novidades incluem uma nova área de cultura tradicional, com a presença da Embaixada do Japão, Language Craft (escola de línguas dedicada ao ensino da língua e caligrafias japonesas), áreas de Reiki, Bonsais, Origamis e o palco cultural, com oradores dedicados a temas relacionados com a cultura japonesa. Entre as novidades estão também uma Japan Arcade Zone imersiva, um espaço dedicado ao desenho, uma competição individual de cosplay, entre outros. Numa perspectiva mais social, a organização quer endereçar a saúde mental e o bem-estar, e com esse intuito estão planeados debates e sessões privadas com especialistas sobre bullying, identidade de género, autoconfiança, entre outros. Além das novidades, os participantes vão continuar a usufruir das áreas de karaoke, board e card games, dança, coreografias, manga, séries e filmes de anime, e feira de marcas e artistas do universo japonês e da cultura pop.