Apolo Aitdance de Santarém termina o ano com muitas conquistas

A Apolo Aitdance de Santarém destacou os resultados obtidos pelos seus dançarinos, com muitos pódios nacionais e regionais alcançados durante o ano.

A Apolo Aitdance de Santarém participou este ano em campeonatos regionais, nacionais e ibéricos, alcançando excelentes classificações. Beatriz Pinela foi campeã nacional, campeã de circuito nacional e campeã regional em solo adultos iniciados. João Bernardo e Carolina Tonet foram campeões regionais em juventude pré-open, vice-campeões regionais em juventude open, finalistas do circuito nacional, finalistas da Taça de Portugal e quarto lugar no ranking ibérico.

Mariana Soares sagrou-se vice-campeã regional, finalista do circuito nacional e quarto lugar no ranking ibérico em solo juventude open latinas. Miguel Botelho e Beatriz Dias foram vice-campeões regionais em latinas na categoria de juniores 2 iniciados, Carolina Dias campeã regional em latinas na categoria juniores 1 iniciados (solo girl) e Beatriz Dias vice-campeã.

Martim Albino foi campeão regional em latinas na categoria de juvenis 2 iniciados (solo boy) e Isaac Serrão na categoria de juvenis 1 iniciados. Matilde Silva sagrou-se vice-campeã regional em latinas na categoria de juvenis 2 iniciados (solo girl), Francisca Silva conseguiu o terceiro lugar e Constança Silva o quarto lugar. Simão Garcia e Mariana Botelho foram terceiro classificados no regional em latinas na categoria juvenis 1 iniciados e Leonor Cera obteve o quarto lugar em latinas na categoria de juniores 2 iniciados (solo girl).

A escola alcançou a medalha de bronze no troféu regional, entre dez escolas do distrito, na modalidade de latinas. Os resultados são fruto de muito trabalho e empenho, descreve a escola.