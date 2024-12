Carlos Nunes é vice-campeão nacional sénior em natação

Jovem que fez a sua formação no Clube Náutico de Salvaterra de Magos venceu nos 50 e 100 metros bruços no nacional de juniores e seniores disputado em Tomar. Actualmente representa o Sport Lisboa e Benfica.

Carlos Nunes, que fez a sua formação no Clube Náutico de Salvaterra de Magos e representa há duas épocas o Sport Lisboa e Benfica, sagrou-se vice-campeão nacional sénior nos 50 e 100 metros bruços, alcançando ainda o sexto lugar nos 200 metros, no nacional de juniores e seniores em piscina curta disputado em Tomar. O MIRANTE entrevistou o atleta em Julho de 2023, quando bateu por duas vezes consecutivas o recorde nacional dos 50 metros bruços no escalão de juniores, que vigorava há 20 anos.

Carlos Nunes seguiu os passos do irmão, Francisco Nunes, no Clube Náutico de Salvaterra de Magos. Aprendeu a nadar em criança, por iniciativa dos pais, e ao contrário de outras crianças que foram abandonando a modalidade, dedicou-se de corpo e alma à vertente. “Não me afecta fazer uma má prova”, explicava quando questionado sobre o que faz de si um bom atleta, acrescentando que tem o privilégio de poder contar com a ajuda do irmão, recordista nacional em vários escalões e que na altura nadava pelo Belenenses. Paulo Soares, que treinou Carlos Nunes no Clube Náutico de Salvaterra de Magos, descreveu o atleta como um jovem focado, que demonstra poucas emoções e prefere traçar objectivos diários a grandes objectivos.