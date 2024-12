Casa do Povo de Rio Maior conquista seis medalhas no judo

A Casa do Povo de Rio Maior conquistou seis medalhas no Torneio Mestre Fernando Dias Correia, inserido no Projeto Judo+, realizado no Pavilhão Municipal do Pego, em Abrantes. O evento, que contou com demonstrações de katas, treinos de convívio e competição adaptada, foi uma celebração do espírito natalício, desportivo e inclusivo do judo. Destaque para as medalhas de ouro de Aurora Agoas, Maria Almeida e Filipe Andrade, prata de Glória Agoas e Dinis Jesus e bronze de Rómulo Vilela.

“Estes resultados reflectem o esforço, a dedicação e o espírito de equipa dos nossos atletas e treinadores. O clube orgulha-se de promover não só a excelência competitiva, mas também os valores de respeito, disciplina e amizade que o judo incute nos seus praticantes. Agradecemos o apoio das famílias, amigos e da organização do evento, que garantiram um dia memorável para todos os participantes. A Casa do Povo de Rio Maior continua empenhada em fortalecer a formação dos seus atletas e a alcançar novos sucessos no futuro”, informa a colectividade.