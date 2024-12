Clube Náutico de Salvaterra de Magos critica fecho das piscinas municipais

Piscinas municipais de Salvaterra de Magos fecham entre 23 de Dezembro e 2 de Janeiro, impedindo os atletas de treinar nesse período.

As piscinas municipais de Salvaterra de Magos vão estar encerradas nos dias 23, 26, 28 e 30 de Dezembro, a que se acrescenta as tolerâncias de ponto a 24, 27 e 31 de Dezembro, reabrindo a todos os utentes a 2 de Janeiro. O Clube Náutico de Salvaterra de Magos e alguns pais mostraram indignação perante o fecho das piscinas nesta altura. Em declarações a O MIRANTE, o sector do desporto do município justifica a medida com o gozo de férias dos seus funcionários, imprescindíveis ao normal funcionamento das piscinas, relembrando que em anos anteriores a interrupção foi de 15 dias, o correspondente às férias escolares.

“Será que o município pensa que a natação é um desporto sem relevância? Um atleta de natação precisa de treinar todos ou quase todos os dias para melhorar a sua evolução e assim conseguir bons resultados”, escreve um pai numa publicação partilhada pelo Clube Náutico que adianta que há “provas importantes no início de Janeiro”. O sector do desporto do município reforça que cobrou metade da mensalidade aos utentes da Escola de Natação a contar com a interrupção de Natal e Ano Novo, lamentando os transtornos causados.