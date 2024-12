Corta-mato escolar em Salvaterra de Magos com cerca de 600 alunos

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos organizou recentemente uma prova de corta-mato que contou com a adesão de cerca de 600 alunos do agrupamento, Escola Profissional de Salvaterra de Magos e Coruche e Agrupamento de Escolas de Marinhais, num desafio deixado pelo vereador do desporto, Paulo Cação. A prova teve um percurso de 1,5 quilómetros junto ao pavilhão municipal, envolvendo atletas dos escalões de infantis A e B masculinos e femininos, iniciados masculinos e infantis, juvenis e juniores masculinos e femininos.