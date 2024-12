Fotos inéditas no novo livro da Associação de Futebol de Santarém

Novo livro da Associação de Futebol de Santarém, “100 Compilações: Centenário da Associação de Futebol de Santarém”, foi apresentado a 17 de Dezembro. A autoria é de Luís Mata e Carlos Amado.

“100 Compilações: Centenário da Associação de Futebol de Santarém” é o novo livro da Associação de Futebol de Santarém (AFS), apresentado a 17 de Dezembro no salão nobre dos Paços do Concelho de Santarém. Da autoria do historiador Luís Mata e do designer Carlos Amado, com apoio de Joaquim Duarte na investigação, a obra reúne mais de 400 fotografias, muitas delas inéditas.

Francisco Jerónimo, presidente da AFS, revelou que foi um desafio atrevido lançado a Luís Mata e Carlos Amado a 7 de Dezembro de 2021, uma vez que o objectivo da AFS não era um livro com “listas de resultados”, mas uma compilação dos feitos e momentos históricos que marcaram o século de vida da associação, dos desafios, das vitórias e das lições aprendidas. Além de “mergulhar” na forma como a AFS se adaptou às transformações sociais e tecnológicas ao longo do tempo “sem perder a sua verdadeira identidade”. “Esperamos que esta obra inspire futuras gerações, valorize e preserve a rica herança do futebol no distrito e continue a ser uma fonte de orgulho para todos os envolvidos”, concluiu.

Luís Mata descreveu a publicação de 384 páginas como “uma obra que se assume científica sem ser demasiado hermética, que almeja deixar saudades sem ser saudosista”. O historiador elogiou o trabalho de Carlos Amado, que não pôde comparecer por motivos de saúde, e que passou “quase uma semana” a recuperar a imagem de capa, com precisamente 100 anos. “Representa o clube mais antigo do distrito – o Sport Grupo Scalabitano “Os Leões” –, num equipamento que lhes é completamente desconhecido, inclusivamente quando olhei para o símbolo não vi o leão”. A fotografia foi tirada no campo da feira, actual Jardim da Liberdade, sendo que o facto de o clube já não existir também motivou a escolha da fotografia, evitando-se tomar partidos.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, encerrou a sessão dizendo que o livro foi elaborado de forma “criativa e dinâmica” e que “tem a capacidade de homenagear os que no passado se esforçaram para dar um contributo precioso à AFS”.