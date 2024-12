MTLF da Póvoa de Santa Iria em destaque na Taça de Portugal de Kempo

Dezasseis atletas da associação Michael Team Loyos Fighting (MTLF) da Póvoa de Santa Iria conquistaram duas dezenas de medalhas na Taça de Portugal de Kempo que se realizou em Guimarães. O resultado, destaca a associação em comunicado, é reflexo do empenho, foco e dedicação dos atletas e da equipa técnica. A Taça de Portugal de Kempo destacou-se não apenas pela competição mas também pela celebração do desporto e do fair play, valores que a MTLF procura incutir nos seus atletas.