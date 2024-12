Ourém é pelo quinto ano consecutivo “Município Amigo do Desporto”

O título de “Município Amigo do Desporto” é atribuído anualmente e tem como objectivo enaltecer a qualidade da intervenção das autarquias, reforçando o impacto positivo que os seus programas e actividades têm nas comunidades locais.

Ourém voltou a ser reconhecido como um “Município Amigo do Desporto” pelo quinto ano consecutivo e foi também distinguido com o Certificado de Qualidade da Programação Desportiva Municipal 2024. Estas distinções promovidas pela Cidade Social decorreram no âmbito do XXIV Seminário Nacional Municípios Amigos do Desporto, evento que decorreu em Vila Franca de Xira e que permitiu ainda realizar um justo reconhecimento aos colaboradores que contribuem decisivamente para o sucesso deste projecto de promoção desportiva.

O Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira recebeu a cerimónia que pretendeu destacar a excelência das câmaras municipais portuguesas nas áreas do desporto, acção social, turismo e cultura, confirmada na atribuição das Bandeiras de Município Amigo do Desporto e no reconhecimento da Qualidade da Programação Desportiva Municipal. No mesmo momento, houve também oportunidade para sublinhar a preponderância da acção de determinados colaboradores neste contexto, com a atribuição de um certificado de reconhecimento aos seguintes funcionários do município de Ourém: António Miguel Oliveira, Noémia Gonçalves, Preciosa Bastos, Suse Lopes e Vânia Oliveira.

Com esta iniciativa, a Cidade Social pretende sublinhar a relevância do desporto, da acção social, do turismo e da cultura enquanto pilares fundamentais para a coesão social, o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida das populações, mas também inspirar outras autarquias para continuarem a investir nestas áreas cruciais para o bem-estar das comunidades e para a valorização dos seus recursos locais, lê-se em nota de imprensa.