Tomar recebeu Taça de Portugal de Patinagem Artística

A Taça de Portugal de Patinagem Artística decorreu em Tomar, no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio. Na prova, organizada pela Federação de Patinagem de Portugal (FPP), em colaboração com a Associação de Patinagem do Ribatejo e o Sporting Clube de Tomar, competiram 563 atletas. O último dia de prova contou com a presença dos representantes da Federação de Patinagem de Portugal, da Associação de Patinagem do Ribatejo, do Sporting Clube de Tomar e da Câmara Municipal de Tomar, na pessoa da vereadora Rita Freitas que entregou a taça aos vencedores. No que toca a resultados, em primeiro lugar ficaram os APP Rollersky II, em segundo lugar os SR Várzea de Sintra e em terceiro lugar os SC Santacruzense, enquanto que o Sporting Clube de Tomar posicionou-se no 12º lugar.