Três medalhas de ouro para Rafael Picoto no nacional de natação adaptada

Rafael Picoto, 19 anos, natural de Rio Maior e a representar o Sporting Clube de Portugal, conquistou três medalhas de ouro no Campeonato Nacional de Inverno de Natação Adaptada. As medalhas foram conseguidas nas provas de 400 metros crawl, 100 metros costas e 100 metros estilos.

“Demonstrando talento, dedicação e uma evolução notável, reafirma o seu potencial para alcançar patamares ainda mais elevados no futuro. Os resultados alcançados são reflexo do trabalho árduo, mas também do apoio contínuo proporcionado pelo Sporting. Um agradecimento especial é dirigido ao treinador principal, Rui Gama, pela sua orientação técnica e estratégica, à treinadora adjunta Maria, pelo acompanhamento próximo, e ao preparador físico Jônatas, pelo papel fundamental no desenvolvimento físico de Rafael”, escreve o clube em comunicado enviado à redacção.