Avisan recebeu 19 mil visitantes em Santarém

A Avisan - Exposição Nacional de Aves, Animais de Companhia, Equipamentos e Acessórios, certame que se realizou no Centro Nacional de Exposições (CNEMA), em Santarém, de 29 de Novembro a 1 de Dezembro, recebeu 19 mil visitantes. O evento registou a presença de 77 expositores directos, reuniu exemplares das mais variadas espécies, entre aves, répteis, animais domésticos, e recebeu exposições internacionais de cães e gatos. Com a presença de criadores nacionais e internacionais, a Avisan foi um ponto de encontro de milhares de visitantes e contou com uma programação diversificada, atractiva e representativa do sector.