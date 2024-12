Carregado e Cadafais com orçamento de 1,2 milhões para 2025

A Assembleia de Freguesia do Carregado e Cadafais aprovou um orçamento de 1 milhão e 200 mil euros para 2025. Deste valor, 1 milhão e 44 mil euros correponde a despesa corrente e 155 mil euros para investimento. As despesas com pessoal rondam os 34% e a autarquia não tem dívidas nem empréstimos.

O orçamento mereceu o elogio da eleita do CDS-PP, Glória Severino. “Este ano vejo com agrado a mexida em algumas rubricas no sentido de melhorar. Este orçamento demonstra preocupação em executar”, disse. O eleito da CDU, Carlos Areal, considera que os valores que a freguesia recebe são insuficientes para fazer face às carências que tem e que o Carregado merecia mais.

De acordo com o presidente da junta, José Martins (PS), as relações com a Câmara de Alenquer (PS) não são as mais fáceis, mas para o futuro existe uma visão conjunta do que poderá vir a acontecer. “Temos 3 milhões de euros aprovados para investir no caminho pedonal da freguesia e existem mais verbas que poderão vir a ser alocadas à Quinta do Lains”, garantiu.

O autarca acredita que a revisão do Plano Director Municipal de Alenquer não vai atrasar mais do que três anos, mas a junta e a câmara já se estão a adiantar. “Estamos a dotar esta zona de energia eléctrica para poder sustentar futuramente uma urbanização que possa ali existir, uma escola e um parque urbano. O proprietário está na disponibilidade de vender e já aconteceram reuniões onde estive presente. Agora é deixar o processo burocrático andar”, explicou José Martins aquando a discussão do orçamento.

Tanto o orçamento como as Grandes Opções do Plano foram aprovadas pelos autarcas do PS, PSD e CDS-PP com abstenção da CDU e voto contra do Chega.