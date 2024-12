PDM de Torres Novas em discussão pública em Janeiro garante o vice-presidente

Luís Silva assegura que o Plano Director Municipal vai ficar concluído até final de Dezembro deste ano e que se não houver imprevistos será colocado a discussão pública em Janeiro de 2025.

O vice-presidente da Câmara de Torres Novas, Luís Silva, que é responsável pela pasta do Ordenamento do Território, assegurou na última sessão da assembleia municipal e reunião camarária que o Plano Director Municipal (PDM) vai ficar concluído até ao final deste ano, entrando em consulta pública até ao final de Janeiro de 2025.

“Se não acontecer nenhum incidente ou determinação governamental que tenha de fazer rever todo o PDM, no final de Janeiro estará de certeza em discussão pública”, afirmou o vice-presidente na sessão da Assembleia Municipal de Torres Novas de 12 de Dezembro.

Na reunião do executivo de 18 de Dezembro, Luís Silva adiantou ainda que o município está a elaborar o relatório da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) do centro histórico de Torres Novas e da Área de Reabilitação Urbana (ARU) do rio Almonda. Estão também, afirmou, a concluir procedimentos para a ARU das Lapas e ARU de Riachos e a desenvolver projecto da ORU do rio Almonda.