Abrantes apoia Bombeiros Voluntários para aquisição de viatura

O município de Abrantes aprovou um apoio de 70 mil euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Abrantes para aquisição de uma ambulância. Para o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos (PS), trata-se de um apoio à associação para proteger e dar melhor resposta às necessidades da população, com o objectivo de fortalecer os meios operacionais de socorro à população nas emergências pré-hospitalares. De acordo com os Bombeiros de Abrantes, o número e as distâncias percorridas nas emergências pré-hospitalares têm aumentado significativamente e, em média, mensalmente, são realizadas cerca de 430 emergências, incluindo um número significativo para transferências emergentes para hospitais centrais. Actualmente, os Bombeiros de Abrantes dispõem de seis ambulâncias de socorro, com uma média de idade de 17 anos e um elevado número de quilómetros percorridos.